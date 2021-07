Roma 2021: Calenda, politica sconfitta da clima sfiducia, con noi altro modo di governare città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma la politica è stata sconfitta da un clima di sfiducia in cui la vecchia politica prospera. Noi offriamo modo diverso di governare. A Roma si può rompere l'idea che ha distrutto l'Italia, quell'idea che i cittadini siano solo popolo a cui parlare alla pancia e non al cervello". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, intervenendo a un'assemblea pubblica a Ostia. Calenda ha anche sottolineato che nel confronto tra istituzioni e residenti "serve per far scegliere i cittadini". (Rer)