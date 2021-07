Decreto Semplificazioni: Pd, Sud salvato con nostro emendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si capisce di cosa parli il capogruppo di Forza Italia Roberto Occhiuto quando ci accusa di essere contro il Sud. L'emendamento in questione, sui finanziamenti per la perequazione infrastrutturale in favore del Sud, delle aree interne e delle zone montane, che ha evitato di cancellare 4,6 miliardi di risorse è opera della nostra deputata Stefania Pezzopane e in commissione il Pd si è battuto per approvarlo". E' quanto si legge in una nota del gruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati. "Forse - si legge ancora - si tratta semplicemente di un momento di distrazione. Per noi comunque l'importante è aver ottenuto questo risultato, la polemica la lasciamo a lui".(Com)