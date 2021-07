Giustizia: Sisto (FI), allarmismi ingiustificati su prescrizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto tutti i punti di vista, pur non condividendoli. Trovo però sbagliati e ingiustificati gli allarmismi sulla riforma della prescrizione e mi chiedo: chi critica cosa propone?". Così a Sky Tg24 il sottosegretario alla Giustizia ed esponente di Forza Italia Francesco Paolo Sisto che poi ha aggiunto: "E' difficile comprendere la posizione del M5s che in Consiglio dei ministri ha votato la riforma Cartabia salvo cambiare completamente idea oggi, depositando un numero infinito di emendamenti, così chiedendo di modificarla nella sua sostanza". Replicando poi alle dichiarazioni del Procuratore Gratteri, ospite della trasmissione, Sisto ha chiarito: "Non trovo affatto 'umiliante' riformare la giustizia per avere le risorse europee. Viste le gravi difficoltà che vive il Paese, se per avere l'opportunità di rilanciare la nostra economia l'Ue ci chiede di velocizzare i processi, bisogna adempiere, con immediatezza. E se questo serve a salvare il Paese, non mi sento affatto sminuito e meno che mai indignato". (Com)