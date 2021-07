Iran: vaste manifestazioni contro crisi idrica nella provincia del Khuzestan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono da diversi giorni, nella provincia iraniana del Khuzestan, proteste inscenate dalla popolazione contro la grave crisi idrica in corso, legata alla siccità, e i frequenti black-out dovuti alle temperature elevate. Secondo il portale con sede a Londra “Iran International”, considerato vicino all’opposizione alle autorità di Teheran, questa notte i residenti sono scesi a manifestare per il quinto giorno consecutivo in diverse città della provincia, nonostante un “vasto dispiegamento” delle forze di sicurezza iraniane. Secondo quanto riferisce l’emittente, hanno avuto luogo scontri tra dimostranti e forze di sicurezza, con queste ultime che oltre a lanciare gas lacrimogeni e urticanti avrebbero aperto il fuoco direttamente sui manifestanti. La grave siccità che affronta in questi giorni il Khuzestan, provincia sud-occidentale del Paese, ha almeno un precedente: secondo le autorità di Teheran, la crisi idrica ricorda quella vissuta nel 1997, considerata la peggiore nell’arco di mezzo secolo. Secondo l’Organizzazione locale per l’acqua e l’elettricità, una riduzione del 35 per cento delle precipitazioni medie nei bacini idrografici della provincia ha causato – lo scorso giugno - un calo dell’afflusso d’acqua ai bacini delle dighe del 44 per cento rispetto alla media annuale. (Res)