Egitto: presidente Al Sisi grazia 2.075 detenuti in occasione della Eid al Adha

- Le autorità dell'Egitto hanno annunciato il rilascio di 2.075 detenuti, dopo che questi hanno ottenuto la grazia dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi in occasione della festività islamica della Eid al Adha (festa del sacrificio). "Alcuni dei condannati che hanno soddisfatto le condizioni dell'amnistia emessa dal presidente della Repubblica in occasione della celebrazione di Eid al Adha e dell'anniversario della rivoluzione del 23 luglio sono stati rilasciati", ha affermato il ministero dell'Interno egiziano in un comunicato stampa pubblicato oggi, martedì. (Cae)