Ue: Commissione punta su nuova autorità e codice unico per lotta al riciclaggio

La Commissione europea vuole rafforzare la lotta al riciclaggio anche aumentando i controlli sugli Stati membri. Un progetto ambizioso che vedrà come suo passaggio finale l'istituzione di una autorità antiriciclaggio europea, Amla (Anti money laundering Agency), che dovrebbe entrare in funzione nel 2024 e inizierà il proprio lavoro di vigilanza diretta poco dopo, quando la direttiva sarà stata recepita e verrà applicato il nuovo quadro normativo. Inoltre l'esecutivo comunitario punta sul codice unico dell'Unione europea in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo armonizzerà le norme in tutta l'Unione. Questi gli obiettivi del pacchetto sull'antiriciclaggio adottato oggi dall'esecutivo europeo. "Ogni nuovo scandalo di riciclaggio di denaro è uno scandalo di troppo e ci ricorda che il nostro lavoro per colmare le lacune del nostro sistema finanziario non è ancora finito", ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, presentando oggi il pacchetto. "Negli ultimi anni abbiamo compiuto enormi progressi e le nostre norme antiriciclaggio sono ora tra le più severe al mondo. Adesso però devono essere applicate coerentemente, con una rigorosa vigilanza, per essere sicuri che funzionino davvero", ha proseguito. "L'Unione europea sta aumentando il coordinamento e la cooperazione tra le autorità degli Stati membri creando una nuova autorità, quella dedicata all'antiriciclaggio", ha affermato la commissaria alla stabilità finanziaria, Mairead McGuinness. "Il pacchetto odierno intensifica notevolmente i nostri sforzi per impedire che il denaro sporco venga riciclato attraverso il sistema finanziario. Stiamo aumentando il coordinamento e la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e creando una nuova autorità antiriciclaggio dell'Ue. Queste misure ci aiuteranno a proteggere l'integrità del sistema finanziario e del mercato unico", ha spiegato.