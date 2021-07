Ue: Commissione punta su nuova autorità e codice unico per lotta al riciclaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito dell'Amla, la Commissione Ue ha reso noto che nuova autorità antiriciclaggio sarà la centrale di coordinamento delle autorità nazionali, tesa a garantire che il settore privato applichi in modo corretto e coerente le norme dell'Ue. L'Amla sosterrà inoltre le Uif nel loro lavoro per migliorarne la capacità analitica dei flussi illeciti e fare dell'intelligence finanziaria una fonte di informazioni fondamentale per i servizi di contrasto. L'Amla dovrà in particolare istituire un unico sistema integrato di vigilanza contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Aml/Cft) in tutta l'Ue, basato su metodologie di vigilanza comuni e sulla convergenza verso standard di vigilanza elevati. La nuova autorità dovrò vigilare direttamente su alcuni degli enti finanziari più rischiosi che operano in un gran numero di Stati membri o richiedono un'azione immediata per far fronte a rischi imminenti. Sarà chiamata a monitorare e coordinare gli organismi di vigilanza nazionali responsabili di altri soggetti finanziari e coordinare gli organismi di vigilanza dei soggetti non finanziari. L'Amla dovrà, inoltre, sostenere la cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria nazionali e facilitare il coordinamento e le analisi congiunte tra di queste, al fine di individuare meglio i flussi finanziari illeciti di natura transfrontaliera. (segue) (Beb)