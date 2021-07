Ue: Commissione punta su nuova autorità e codice unico per lotta al riciclaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il codice unico dell'Unione europea in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, adottato oggi da parte dell'esecutivo europeo, sarà dibattuto da Parlamento e Consiglio. L'armonizzazione del diritto comunitario includerà, per esempio, disposizioni più specifiche in materia di adeguata verifica della clientela, titolarità effettiva e competenze e compiti delle Unità di informazione finanziaria (Uif). I registri nazionali dei conti bancari saranno collegati, consentendo alle Uif di accedere più rapidamente alle informazioni sui conti bancari e sulle cassette di sicurezza. La Commissione fornirà anche alle autorità di contrasto l'accesso a questo sistema, accelerando le indagini finanziarie e il recupero dei proventi di reato nei casi transfrontalieri. (segue) (Beb)