Ue: Commissione punta su nuova autorità e codice unico per lotta al riciclaggio (4)

- La Commissione ha spiegato che attualmente solo alcune categorie di prestatori di servizi per le attività con criptovalute sono soggette alle norme dell'Ue in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. La riforma proposta estenderà l'ambito di applicazione di queste norme all'intero settore delle criptovalute, obbligando tutti i prestatori di servizi all'adeguata verifica della clientela. Le nuove modifiche garantiranno la piena tracciabilità dei trasferimenti, per esempio di Bitcoin, e consentiranno di prevenire ed individuare il loro possibile impiego a fini di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Saranno inoltre vietati i portafogli anonimi di criptovalute. (segue) (Beb)