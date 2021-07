Ue: Commissione punta su nuova autorità e codice unico per lotta al riciclaggio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri passaggi del nuovo pacchetto sono quelli del massimale di 10 mila euro per i pagamenti in contanti e del divieto della fornitura di portafogli anonimi di cripto-attività. Secondo la Commissione europea, per i criminali i pagamenti in contanti di importo elevato rappresentano uno modo facile di riciclare denaro, in quanto è molto difficile individuare le operazioni. Per questo motivo, la Commissione ha proposto oggi per tutta l'Ue un massimale di 10 mila euro per i pagamenti in contanti di importo elevato. Questo massimale a livello dell'Ue è sufficientemente elevato da non delegittimare l'euro come moneta e riconosce il ruolo essenziale del contante. In circa due terzi degli Stati membri già si applicano massimali analoghi, anche se di entità variabile, i quali possono rimanere in vigore a condizione che non superino i 10 mila euro. Limitare i pagamenti in contanti di importo elevato rende più difficile ai criminali il riciclaggio di denaro sporco. In aggiunta, così come i conti bancari anonimi sono già vietati dalle norme dell'Ue in materia di antiriciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (Aml/Cft), sarà vietata la fornitura di portafogli anonimi di cripto-attività. (Beb)