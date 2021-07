Omofobia: Toffanin (FI), inaccettabile ddl Zan, crea discriminazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ddl Zan è un provvedimento che, così come è stato scritto, persegue le idee e la loro espressione prima dei comportamenti, e questo per noi è inaccettabile. Una legge deve essere fatta bene, tenendo conto delle conseguenze che può avere a 360 gradi, non adducendo ad ambiguità che delegherebbero ai giudici non l’applicazione della legge, ma la sua interpretazione". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, intervenendo nell'Aula del Senato durante la discussione sul ddl Zan. "Noi di Forza Italia siamo disponibili a concordare modifiche al ddl, che non significa demolirlo, ma imprimergli una forza maggiore, senza alcuna ideologia, migliorandolo per dare al Paese una buona legge - ha aggiunto -. Per la nostra cultura e i nostri valori, siamo convinti che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti e che non esistano alcuni soggetti che abbiano più diritti degli altri. Questo ddl invece, come molti di matrice culturale di sinistra, è basato sulla categorizzazione dei cittadini e per questo crea una vera e propria discriminazione che noi non possiamo condividere. Riprendiamo le fila del dialogo , ma non chiedeteci di votarlo così com'è".(com)