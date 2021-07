© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'approvazione da parte dell'Aula della Camera della proposta di legge sugli Its. Una riforma dalla parte dei giovani e dalla parte delle imprese, una chiave per far incontrare domanda e offerta. Fondamentali per l'ok l'iniziativa del ministro Gelmini e la determinazione della collega Aprea". Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera. (Rin)