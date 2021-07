Lombardia: Fontana, sono in contatto con Rossi ed è rassicurante sentirlo già forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Antonio! In questi giorni sono stato in contatto con lui e rassicura sentirlo già forte al telefono. L'intervento è andato bene e sta meglio". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore aggiunge che "per il caro amico e importante collaboratore Antonio Rossi, campione olimpico e sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia, con delega alle Olimpiadi, è stato un grande spavento. Domenica, infatti, mentre correva una mezza maratona, ha avuto un malore che ha richiesto un'operazione urgente". "Da tutti noi - prosegue Attilio Fontana - grandi auguri di pronto recupero: abbiamo da organizzare delle Olimpiadi qui!". "E grazie ovviamente - conclude - al dottor Mario Galli e ai medici che lo hanno curato prima in Veneto e poi all'ospedale Sant'Anna di Como". (Com)