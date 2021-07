Lavoro: Fedeli (Pd), dipendenti Gkn non siano lasciati soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, dei sindacati, delle istituzioni locali, di tante cittadine e cittadini che nel giorno dello sciopero per i 422 licenziamenti comunicati via mail dalla priorità della Gkn hanno manifestato a Firenze in segno di solidarietà con i dipendenti dell’azienda. Mi unisco alle parole del presidente della Regione Giani nel chiedere giustizia e dignità per i lavoratori che non devono e non possono essere lasciati soli”. Lo afferma, in una nota, a senatrice del Pd Valeria Fedeli componente della commissione Lavoro del Senato. “Il comportamento arrogante, sprezzante, offensivo e indifferente di chi decide di chiudere via mail rapporti decennali di lavoro non può essere assolutamente e da nulla giustificato - aggiunge -. Non esiste nessuna lungimiranza in licenziamenti messi in atto con queste modalità. Una crisi può esserci ma non si agisce così, si apre un confronto e si mettono tutti i soggetti in condizione di discutere e trovare insieme le soluzioni sia per risolvere la eventuale crisi di mercato, di produttività, di esportazione, di innovazione che, allo stesso tempo, per dare sostegno economico e futuro lavorativo ai dipendenti anche attraverso la formazione e l'acquisizione di nuove competenze. Decidere di licenziare via mail è sempre e comunque inaccettabile”. (com)