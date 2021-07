Monza: al via "Brianza restart", Santambrogio incontra lavoratori della Gianetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il focus dedicato a "Lavoro e Formazione" ha preso il via la quattro giorni di confronto "Brianza Restart Recovery Dall'emergenza sanitaria della pandemia alle opportunità del Recovery Fund", promosso dalla Provincia di Monza e Brianza. Prima di aprire i lavori, il Presidente Luca Santambrogio, con una delegazione composta dal Vicepresidente Riccardo Borgonovo, il Direttore Erminia Zoppè, il Vice Sindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo ed i referenti Afol di Monza e Brianza, ha incontrato i lavoratori della Gianetti di Ceriano Laghetto, in presidio davanti alla sede provinciale, per rinnovare la solidarietà delle istituzioni e contribuire a tenere alta l'attenzione sulla situazione dei 152 lavoratori e delle loro famiglie. "Sarebbe stato irreale aprire i lavori del nostro Forum, soprattutto nella giornata dedicata al lavoro, senza incontrare chi sta pagando il prezzo di questa crisi, che non è solo conseguenza della pandemia ma di un sistema lavoro che sta dimostrando tutte le sue fragilità. Non è questo il Restart che vogliamo dare al territorio e che si meritano i nostri lavoratori: ecco perché la nostra volontà di portare tutti gli attori territoriali a confrontarsi sui temi principali ha un valore in più per rinnovare l'impegno a proseguire lungo quel percorso comune già condiviso verso un progetto nuovo di 'Brianza' più inclusiva, smart e sostenibile". ha detto Santambrogio. Il Presidente ha preso così due impegni per rimarcare la posizione forte ed univoca delle realtà politiche: la proposta di un ordine del giorno al Consiglio provinciale - convocato nel pomeriggio - e l'invio di una lettera indirizzata direttamente al Fondo Quantum per evidenziare le conseguenze che ricadrebbero a livello territoriale con la chiusura dell'azienda. In particolare, il Consiglio ha dato mandato al Presidente di intraprendere le possibili azioni per esprimere, verso tutti i referenti istituzionali, le rappresentanze sociali e la proprietà la preoccupazione del territorio per gli esiti della crisi aziendale; per facilitare i processi di messa in disponibilità dell'azienda e l'interlocuzione con i possibili acquirenti.(Com)