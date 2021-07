Monza: semplificato acquisto mezzi e attrezzature per gruppi Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli introiti delle sanzioni per violazioni al codice della strada potranno essere destinati per l'acquisto di automezzi e attrezzature per i gruppi di Protezione civile. La Camera ha approvato un emendamento al decreto semplificazioni che va a modificare l'articolo 208 del DL 30 aprile 1992, n. 285 relativo al Codice della Strada. "L'idea è partita da Monza - ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza Federico Arena. Grazie a questa modifica sarà finalmente più semplice per gli Enti locali finanziare mezzi e attrezzature della Protezione civile: investire su queste realtà significa investire in assistenza alla popolazione e sicurezza del territorio. È fondamentale che non ci si ricordi di questa necessità solo nei momenti di emergenza, perché potrebbe essere tardi. Viceversa, sono indispensabili lungimiranza e investimenti costanti per essere pronti nel momento del bisogno e questo provvedimento ci aiuterà a farlo più agevolmente. Negli ultimi anni il ruolo della Protezione civile è andato crescendo, ha guadagnato centralità e svolto un servizio fondamentale in svariate situazioni di necessità, dal costante lavoro di informazione e prevenzione sul territorio, fino all'intervento nei momenti di emergenza. L'ultimo anno, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, ha confermato l'importanza del ruolo che ricoprono le associazioni di Protezione Civile: gruppi straordinari che hanno contribuito a fare la differenza. Donne e uomini che hanno messo la loro passione, la loro energia e la loro determinazione a disposizione di chi si trovava in difficoltà. Ringrazio l'onorevole Massimiliano Capitanio per aver ascoltato questa istanza del territorio, trasformando la nostra proposta in realtà grazie al suo emendamento". Questa novità consentirà agli Enti locali di destinare le risorse provenienti dalle multe non solo alla polizia locale e èrovinciale, ma anche ai gruppi di Protezione civile "per la finalità di protezione civile di competenza dell'ente comunale". (Com)