Scuola: Soverini (Pd) su Its, formazione terziaria fondamentale per ripresa, bene nuova legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti per l'approvazione di questa legge che intende riorganizzare il Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Grazie al lavoro parlamentare e agli emendamenti approvati, abbiamo difeso e consolidato la centralità del ruolo delle imprese confermando la loro presenza tra i soci fondatori delle fondazioni Its; stabilendo che le imprese esprimano il presidente delle Fondazioni Its; e infine disponendo che le imprese siano parte attiva nel consiglio d'Indirizzo della didattica". Lo dichiara in una nota Serse Soverini, deputato Pd, intervenendo alla Camera per annunciare il voto favorevole del Partito democratico. "Inoltre - prosegue l'esponente dem - abbiamo garantito la qualità degli ITS con il monitoraggio degli indicatori di qualità. Il sistema premiante, infatti, prevede un finanziamento aggiuntivo del 30 per cento da parte del ministero Istruzione ed è indispensabile per favorire gli investimenti privati nelle fondazioni". (segue) (Com)