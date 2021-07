Scuola: Bianchi su Its, bene ok Camera su legge riforma, primo importante passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, esprime soddisfazione per l'approvazione, da parte della Camera dei deputati, del provvedimento di riforma degli Its, gli Istituti tecnici superiori, che ora passa al Senato. "Il voto di oggi è un primo importante passo", sottolinea in una nota. "L'approvazione, avvenuta all'unanimità, è la riprova dell'interesse del Parlamento, che ringrazio, per una delle riforme strategiche per il futuro della formazione, su cui investiamo anche con il Pnrr. Il governo - conclude - seguirà l'iter del provvedimento anche al Senato. Continueremo a lavorare con il Parlamento per una riforma che è attesa da tempo". (Com)