Francia: Pegasus, anche Macron spiato dal Marocco

- Un telefono cellulare del presidente francese Emmanuel Macron è stato spiato dal Marocco attraverso il software Pegasus, sviluppato dalla società di sicurezza israeliana Nso e usato per intercettare attivisti, oppositori, giornalisti e politici in dieci Paesi. Lo riferiscono alcuni media francesi che hanno partecipato all'inchiesta condotta per mesi dall'organizzazione giornalistica no profit francese Forbidden Stories con Amnesty International. Alle ricerche hanno partecipato 16 media di vari Paesi, tra cui il quotidiano "Le Monde" e l'emittente radiotelevisiva "France Info". Secondo le informazioni raccolte, nel marzo del 2019 un agenzia dell'intelligence marocchina ha utilizzato Pegasus per spiare uno dei numeri telefonici del presidente francese. Nel mirino di Rabat anche i telefoni dell'ex primo minsitro, Edouard Philippe, e di 14 altri ministri. L'Eliseo ha commentato al quotidiano "Le Monde" l'informazione, affermando che se dovesse essere confermata sarebbe molto "grave". (segue) (Frp)