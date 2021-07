Francia: Pegasus, anche Macron spiato dal Marocco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta dopo le denunce presentate da Edwy Plenel, direttore di Mediapart, e da Lenaig Bredoux, giornalista della stessa testata. Pegasus è stato utilizzato dal Marocco per controllare giornalisti ed editori marocchini, ma anche Bredoux e Plenel. In un comunicato la Procura di Parigi ha elencato di capi di accusa: "estrazione, detenzione, riproduzione e trasmissione fraudolenta di dati", ma anche "offerta e vendita senza autorizzazione di un dispositivo tecnico che ha per obiettivo la cattura di dati informatici". (Frp)