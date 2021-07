Sanità: Cgil, soddisfazione per piano investimenti Regione piano investimenti quadrante est Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, la Regione Lazio "ha deliberato un piano di investimenti importante, di cui una parte significativa si rivolge al quadrante che la nostra Camera del Lavoro rappresenta". Così, in una nota, la Cgil di Rieti Roma est Valle dell'Aniene. "Tra gli stanziamenti - si legge anche nella nota - 8,733 milioni di euro sono per la progettazione esecutiva del nuovo policlinico dell'ospedale Tiburtino, tra Tivoli e Guidonia; per lo studio di fattibilità del nuovo ospedale di Rieti e per la Casa della salute di Pietralata, nel Municipio IV di Roma Capitale sono previsti 2,360 milioni di euro. Sono tutti investimenti che la nostra Camera del Lavoro ha sollecitato e ha lavorato affinché si realizzassero. Questi investimenti rientrano nella necessità di riqualificare l'intera offerta ospedaliera della provincia di Roma, che si colloca nella Asl Roma 5, in un territorio articolato, che ha visto una crescita demografica rilevante, rispondendo nel contempo a esigenze sanitarie della cittadinanza fuori il Grande raccordo anulare, collegato in modo funzionale sia con la rete Autostradale A24 che con la rete ferroviaria Roma-Pescara, di cui anche in quest'ambito, ne auspichiamo il potenziamento; riqualificare e rafforzare la Provincia di Rieti, con un Ospedale moderno, funzionale e rispondente al territorio. Esprimiamo apprezzamento per la Casa della Salute di Pietralata, risultato di una vertenza costruita in questi anni insieme ai cittadini, in un municipio di 175 mila abitanti, carente di strutture socio-sanitarie con indici di disagio sociali tra i più alti della Capitale. Da ultimo sottolineiamo la nostra soddisfazione, in quanto forse, possiamo affermare che la nostra Regione è uscita concretamente dal commissariamento e ora, in linea con i nuovi bisogni e le nuove esigenze emersi dalla Pandemia, inizia a investire sul Servizio Sanitario. La nostra Camera del Lavoro -conclude la nota- continuerà a sostenere e rivendicare con determinazione affinchè si affermi un nuovo modello socio- sanitario fondato sull'assistenza domiciliare e sulla medicina territoriale". (Com)