Cipro: Borrell (Ue), profonda preoccupazione per annunci di Erdogan e Tatar

- Gli annunci fatti dal presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, e dal leader dell'autoproclamata Repubblica turca di Cipro del Nord (Rtcn), Ersin Tatar, sul cambio unilaterale dello status dell'area recintata di Varosha sono inaccettabili. Lo ha detto, secondo quanto reso noto dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), l'Alto Rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, esprimendo la sua profonda preoccupazione. L'Ue continua ad essere guidata dalle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardo a Varosha, che devono essere rispettate pienamente, comprese le risoluzioni 550 (1984) e 789 (1992). Non dovrebbe essere intrapresa alcuna azione in relazione a Varosha che non sia conforme a tali risoluzioni. L'Ue continua a ritenere il governo della Turchia responsabile della situazione a Varosha. L'Ue seguirà da vicino la consultazione a porte chiuse di domani del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Cipro e deciderà di conseguenza le prossime iniziative. (segue) (Beb)