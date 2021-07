Cipro: Borrell (Ue), profonda preoccupazione per annunci di Erdogan e Tatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue sottolinea ancora una volta la necessità di evitare azioni unilaterali in violazione del diritto internazionale e nuove provocazioni, che potrebbero aumentare le tensioni sull'isola e compromettere il ritorno ai colloqui per una soluzione globale della questione cipriota in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'Ue chiede la fine immediata delle restrizioni alla libertà di movimento dell'Unificyp imposte nella zona di Varosha, in modo che la missione possa pattugliare e svolgere le attività previste dal suo mandato. L'Ue mantiene il suo pieno impegno a favore di una soluzione globale del problema di Cipro sulla base di una federazione bizonale e bicomunitaria con uguaglianza politica, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in linea con i principi su cui si fonda l'Ue e si aspetta lo stesso dalla Turchia. (Beb)