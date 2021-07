Milano 2021: Sardone (Lega), per Sala sicurezza è nervo scoperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capiamo il nervosismo del sindaco Sala quando si parla di sicurezza, però farebbe miglior figura ad ammettere i suoi fallimenti. Milano non è una città sicura e questo non lo dice il centrodestra ma le classifiche che ogni anno, puntualmente, mettono la nostra città ai vertici del crimine: scippi, rapine, aggressioni, risse, omicidi. Questi sono dati, non speculazioni politiche come vuol far credere il sindaco".Lo afferma in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "Per non parlare - prosegue - dei campi rom abusivi, delle occupazioni dei centri sociali, delle occupazioni abusive nelle case popolari, degli edifici dismessi trasformati in centrali dell'illegalità, della stazione Centrale che è diventato un campo profughi all'aperto, delle periferie che sono polveriere pronte a esplodere da un momento all'altro". "Può bastare tutto ciò? Sala e la sua giunta tentano di censurare i problemi di insicurezza e degrado ma i milanesi sono consapevoli dell'amara realtà. Il sindaco stia sereno, tra poco la sicurezza non sarà più un suo problema per fortuna", conclude Sardone. (Com)