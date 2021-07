Iraq: Ue, massima condanna ad attacco a Sadr City, condoglianze a famiglie vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna con la massima fermezza l'attacco terroristico di ieri in un mercato affollato a Sadr City, nella parte orientale di Baghdad, che ha provocato numerose vittime e feriti. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha sottolineato che l'attacco è stato rivendicato da Daesh ed è avvenuto alla vigilia della celebrazione musulmana dell'Eid al Adha. "Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e auguriamo una pronta guarigione a coloro che sono rimasti feriti. L'Unione europea ribadisce il suo pieno sostegno alle autorità irachene nella lotta al terrorismo e il suo incrollabile impegno nei confronti dell'opera della Coalizione globale contro il Daesh. L'Ue continuerà a sostenere fermamente l'Iraq e il suo popolo a sostegno della sicurezza e della stabilità del Paese", si legge in una nota del Seae. (Beb)