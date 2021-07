M5s: Sibilia, giustizia, Reddito cittadinanza e transizione ecologica imprescindibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Movimento cinque stelle "rimangono fondamentali alcuni punti fermi: che sul nodo giustizia non si arrivi alla creazione di sacche di impunità, che sia mantenuto il Reddito di cittadinanza, con i relativi miglioramenti che incrementino le politiche attive che favoriscano il reinserimento al lavoro ed infine la proroga del superbonus 110 per cento per creare occupazione ed avviare la transizione ecologica". Lo scrive sui social il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia.(Rin)