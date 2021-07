Roma: Fassina, nomina Sovrintendente Opera spetta a prossima Amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo agli sgoccioli di questa consiliatura, la Sindaca Raggi non ha più la maggioranza in Assemblea Capitolina, ma intende comportarsi come se fosse all’inizio del suo mandato. Oggi, ha annunciato che procederà alla ricerca del sovrintendente per il teatro dell’Opera di Roma, per sostituire Carlo Fuortes dopo la nomina di quest’ultimo a direttore generale della Rai. Sindaca si fermi, siamo alle soglie di un voto per il rinnovo dell’Amministrazione, non ha la legittimazione democratica per fare nomine che rimangono in vigore per i prossimi anni. La nomina del sovrintendente del Teatro Costanzi e l’indirizzo politico per rilanciarlo spettano alla prossima amministrazione". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina.(Com)