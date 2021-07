Sociale: assessore Personale, bene integrazione regolamento Oepa, ultimo passo di lungo percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è stato finalmente approvato in Assemblea Capitolina l'integrazione del Regolamento Oepa (Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione dei bambini con disabilità). Si tratta dell’ultimo passo di un percorso lungo e articolato che abbiamo avviato con due memorie di giunta del 2021". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. Con le due memorie di giunta "abbiamo, prima, dato mandato al dipartimento Risorse umane di avviare le attività propedeutiche all’istituzione di questo nuovo profilo professionale, e oggi, grazie alla proposta presentata dalla presidente della commissione Scuola, Teresa Maria Zotta - aggiunge -, si è chiuso l’iter con l’approvazione da parte dell’Aula. Con il voto odierno si chiude la ferita aperta nel 2009 quando il Campidoglio decise di cancellare dal proprio organigramma questa figura professionale di aiuto ai bambini disabili nelle scuole. Ora - conclude - mi auguro che tutte le parti interessate collaborino fattivamente per dare vita a una nuova stagione di valorizzazione di una professionalità così importante per i bimbi e le loro famiglie”. (Rer)