Giustizia: Balboni (Fd'I), su magistrati onorari parlamento non può restare a guardare

- "Siamo in Piazza Montecitorio al fianco dei magistrati onorari in lotta per il riconoscimento dei loro diritti di lavoratori. Dopo la procedura d'infrazione aperta all'Ue il Parlamento italiano non può continuare a rimanere inerte". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni, vicepresidente della Commissione Giustizia, partecipando alla manifestazione dei magistrati onorari davanti la Camera dei deputati. "In tal senso, ho presentato un emendamento affinché i magistrati onorari siano stabilizzati sull'esempio della legge che nel 1974 stabilizzò i vice pretori onorari - ha aggiunto -. Si tratta di una categoria che ha garantito il funzionamento della giustizia per tanti anni e non merita di essere privata degli elementari diritti di ogni lavoratore, come la copertura previdenziale, assistenziale, o la maternità e che meritano una retribuzione decorosa consona all'alta funzione giurisdizionale che svolgono". (com)