- Italia-Marocco: al via progetto di alta formazione Luiss - Mohammed VI Polytechnic University - La Fondazione Med-Or ha annunciato la partnership con l’università Luiss Guido Carli di Roma e la Mohammed VI Polytechnic University di Rabat, con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali e rafforzare la cooperazione in ambito scientifico e accademico. La Luiss Guido Carli e la Mohammed VI Polytechnic University, si legge in un comunicato stampa, hanno deciso di consolidare ulteriormente i loro rapporti allo scopo di promuovere iniziative che diano nuova energia all’innovazione tecnologica, all’alta formazione, all’interscambio culturale, alla sostenibilità e alla cooperazione internazionale. “La Fondazione Med-Or si inserisce perfettamente in questa collaborazione - spiega Marco Minniti, presidente della Fondazione -, realizzando un ponte attraverso cui possano circolare idee, programmi e progetti, potenziando i rapporti secolari che legano Italia e Marocco, e adoperandosi per incoraggiare, in un’era di forte competizione e di grandi cambiamenti, il confronto e le interazioni tra mondi diversi. Nel pieno convincimento che la distanza possa diventare strumento di unità e dialogo e le differenze fonte di ricchezza reciproca”. (Res)