- Polonia: von der Leyen, Commissione non esiterà a usare i poteri sanciti nei Trattati - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha spiegato che la Commissione non esiterà a utilizzare i suoi poteri sanciti dai Trattati per difendere lo stato di diritto in Polonia. "Oggi abbiamo inviato una lettera alla Polonia, chiedendo di spiegare come applica le misure provvisorie e la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue per salvaguardare l'indipendenza della magistratura", ha spiegato. "La Commissione europea non esiterà ad avvalersi dei suoi poteri sanciti dai trattati", ha sottolineato. (segue) (Res)