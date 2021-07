© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Ema, avviata revisione continua sul vaccino Sanofi Pasteur - Il comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha avviato una revisione continua di Vidprevtyn, un vaccino contro il Covid 19 sviluppato da Sanofi Pasteur. Lo si apprende da Ema che ha spiegato che la decisione del comitato di avviare la revisione continua si basa sui risultati preliminari degli studi di laboratorio e dei primi studi clinici negli adulti, i quali suggeriscono che il vaccino innesca la produzione di anticorpi che colpiscono Sars-CoV-2, il virus che causa Covid-19 e può aiutare a proteggere dalla malattia. L'Ema valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. La revisione continua proseguirà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per una domanda formale di autorizzazione all'immissione in commercio. L'Ema valuterà la conformità di Vidprevtyn ai consueti standard Ue per efficacia, sicurezza e qualità. Sebbene l'Ema non possa prevedere le tempistiche complessive, dovrebbe essere necessario meno tempo del normale per valutare un'eventuale domanda a causa del lavoro svolto durante la revisione continua. L'Ema comunicherà ulteriormente quando sarà stata presentata la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per il vaccino. (segue) (Res)