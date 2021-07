© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: Castex, legge su pass sanitario andrà al Consiglio costituzionale - Il testo di legge che contiene le misure anti-Covid annunciate il 12 luglio scorso dal presidente Emmanuel Macron dopo l'adozione del Parlamento passera al Consiglio costituzionale. Lo ha annunciato il primo ministro, Jean Castex, intervenendo all'Assemblea nazionale. "Il nostro obiettivo, come sempre, è stato quello di prendere misure proporzionate alla situazione sanitaria garantendo le libertà pubbliche fondamentali e assicurando lo sviluppo della sicurezza sanitarie dei nostri concittadini", ha detto Castex. Il testo include una serie di misure, tra cui l'estensione del pass sanitario, che da inizio agosto sarà obbligatorio per entrare in bar e ristoranti. (segue) (Res)