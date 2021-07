© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia: Ue, incaricato commissario Reynders di prendere misure per rispetto sentenza Corte - La Commissione europea ha deciso oggi di incaricare il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, di adottare misure per spingere la Polonia a ottemperare alle sentenze della Corte di Giustizia. Lo ha detto in conferenza stampa la vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova, che ha spiegato che è stata inviata "una lettera alla Polonia su questo". (segue) (Res)