© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: Merkel, governo finanzierà fondo per la ricostruzione dopo alluvioni - Il governo federale finanzierà un fondo per la ricostruzione dei Laender colpiti dalle alluvioni, a cui parteciperanno anche gli Stati tedeschi. Tale strumento si affiancherà agli aiuti di emergenza. È quanto dichiarato dalla cancelliera Angela Merkel durante la sua visita a Bad Muenstereifel in Nordreno-Vestfalia, con la Renania-Palatinato il Land devastato dal maltempo. Merkel era accompagnata dal primo ministro del Nordreno-Vestfalia Armin Laschet, presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) nonché candidato cancelliere di questo partito e dell'Unione cristiano-sociale (Csu). Per la cancelliera, servirà “molta pazienza nella ricostruzione” dei Laender flagellati dai nubifragi. Allo stesso tempo, verrà garantito che gli aiuti arriveranno rapidamente. Merkel si è poi detta aperta alla creazione di un sistema di allerta via Sms in caso di disastri naturali. A ogni modo, ha precisato la cancelliera, questa soluzione “può integrare i sistemi di allarme esistenti, ma non sostituirli”. (Res)