I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: nuove proteste previste per oggi, dispiegati 65 mila agenti - Le autorità colombiane dispiegheranno 65 mila agenti della polizia e disporranno 82 posti di blocco in vista delle nuove proteste sociali in programma oggi. Secondo quanto riferisce l’emittente “BluRado” verrà data priorità alle città di Cali, Bogotá, Medellín, Popayán, Pasto e ai dipartimenti di Cundinamarca, Valle, Cauca, Santander, Norte de Santander e Neiva. “Se si verificano eventi che incidono sulla sicurezza e violano il codice penale, si procederà immediatamente a perseguire, arrestare e lasciare a disposizione dell'autorità competente, a seconda dei crimini commessi", ha affermato il generale Carlos Rodríguez, direttore della Sicurezza dei cittadini della Polizia di Stato. (segue) (Res)