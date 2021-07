I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: autorità elettorali, presidente sospenda propaganda fino a referendum del 1 agosto - La magistratura elettorale del Messico è tornata a chiedere al presidente, Andres Manuel Lopez Obrador, di non utilizzare lo spazio delle conferenze stampa quotidiane come occasione di campagna elettorale. La disposizione, adottata dalla camera elettorale del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), si estende dal 15 luglio al 1 agosto, giorno in cui si celebrerà la consultazione popolare per valutare l'apertura di un giudizio sui governi precedenti. La decisione adottata in una sessione pubblica ha come obiettivo quello di "evitare che le risorse pubbliche del governo federale possano essere usate con fini di campagna e influenzare la cittadinanza". Nel corso delle sue tradizionali "mananeras", le conferenze che celebra tutti i giorni feriali dalle 7.30 del mattino, Lopez Obrador dovrà astenersi dal promuovere la sua immagine e i successi del governo. Il Tepjf ha riscontrato in altre occasioni l'esistenza di messaggi di propaganda politica non compatibili con il calendario elettorale. A fine maggio aveva censurato il discorso che Lopez Obrador ha tenuto il 30 marzo, nel centesimo giorno di governo del 2021, in violazione delle regole imposte dalla campagna per le elezioni del 6 giugno. (segue) (Res)