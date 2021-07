I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: deforestazione Amazzonia cresce del 51 per cento negli ultimi 11 mesi - Circa 8.381 chilometri quadrati di foresta amazzonica brasiliana sono andati distrutti nel corso degli ultimi 11 mesi, tra agosto 2020 a giugno 2021. Lo riferisce l'Organizzazione non governativa (Ong) Istituto dell'uomo e dell'ambiente dell'Amazzonia (Imazon), evidenziando che si tratta del maggiore livello di deforestazione registrato negli ultimi dieci anni. In particolare il territorio deforestato nel corso del periodo agosto 2020 e giugno 2021 è del 51 per cento superiore a quello del periodo precedente, da agosto 2019 a giugno 2020, quando il disboscamento interessava 5.533 chilometri quadrati. Considerando solo i i primi sei mesi di quest'anno, da gennaio a giugno 2021, la foresta ha perso un'area di 4.014 chilometri quadrati, anche in questo caso si tratta del tasso di deforestazione più alto per un primo semestre nell'ultimo decennio. (Res)