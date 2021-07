© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: numero figli non sarà più dato "rilevante" per registrazione familiare e altre pratiche - La legge sulla pianificazione familiare in Cina sarà rivista e il numero di figli "non sarà più un'informazione rilevante al momento della registrazione familiare, delle iscrizioni a scuola o delle candidature lavorative". Lo annuncia un documento ufficiale congiunto del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc) e del Consiglio di Stato, l'organo esecutivo. "Il governo non sanzionerà le famiglie che violano la legge sulla pianificazione familiare per avere più figli di quelli consentiti", si legge nella nota. "La Cina migliorerà i servizi pubblici relativi alla pianificazione familiare, in particolare per l'educazione dei bambini, l'assistenza agli anziani e migliorerà la sorveglianza e le previsioni demografiche", riferisce inoltre il documento. (segue) (Res)