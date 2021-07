© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: attacchi informatici, Pechino respinge le accuse Usa come "costruite" - La Cina ha criticato gli Stati Uniti per le accuse "costruite" secondo cui dietro il massiccio attacco informatico a Microsoft ci sarebbe Pechino. "Questa mossa è fabbricata dal nulla e motivata da scopi politici", ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. "Gli Stati Uniti hanno radunato i loro alleati per portare avanti critiche irragionevoli contro la Cina sulla questione della sicurezza informatica", ha aggiunto Zhao in risposta alla condanna congiunta di Usa, Nato e altri Paesi alleati, come il Giappone. La condanna è giunta contestualmente all'attribuzione a Pechino da parte degli Stati Uniti del pesante attacco informatico contro il software di posta elettronica di Microsoft, le cui vulnerabilità erano state divulgate lo scorso marzo. (segue) (Res)