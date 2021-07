© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: indagine rileva anticorpi del coronavirus in due terzi della popolazione - Due terzi della popolazione dell’India ha gli anticorpi del coronavirus Sars-Cov-2. È quanto emerge dalla quarta indagine nazionale di sieroprevalenza effettuata dal Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) e presentata oggi dal suo direttore generale, Balram Bhargava. L’indagine è stata condotta tra giugno e luglio su 28.975 persone in 70 distretti del Paese (meno di un decimo del totale) e ha interessato anche i minori tra i sei e i 17 anni di età. Il 67,6 per cento della popolazione generale mostra gli anticorpi del virus. La percentuale è del 57,2 per cento nella fascia sei-nove anni e sale al 61,6 per cento nella fascia 10-17 anni; al 66,7 per cento nel gruppo 18-44 e al 77,6 per cento tra i 45 e 60 anni. Le differenze tra uomini e donne non sono significative né lo sono quelle tra aree urbane e rurali. Tra i non vaccinati la sieroprevalenza è del 62,3 per cento mentre tra le persone che hanno ricevuto una dose di vaccino è dell’81 per cento e tra quelle che ne hanno ricevute due è dell’89,8 per cento. Una parte dello studio si è concentrata su 7.252 operatori sanitari, il dieci per cento dei quali non vaccinati: il campione ha evidenziato una sieroprevalenza dell’85,2 per cento. (segue) (Res)