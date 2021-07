© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: studio, decessi per Covid potrebbero essere dieci volte di più di quelli registrati - I morti per Covid-19 in India potrebbero essere dieci volte di più di quelli registrati, 414.482 secondo i dati ufficiali di oggi. Lo ipotizza uno studio statunitense, condotto dal Center for Global Development e dall’Harvard University. Secondo la ricerca tra gennaio 2020 e giugno 2021 l’eccedenza di decessi, ossia il divario tra decessi registrati e decessi attesi, potrebbe essere compresa fra tre e 4,7 milioni. Il divario è attribuito al mancato conteggio negli ospedali sovraffollati e alla mancata assistenza sanitaria nel picco della seconda gravissima ondata dell’epidemia, nonché ai metodi di calcolo usati (che si basano sui dati anagrafici di sette Stati indiani, su quelli degli esami ematici e su quelli di un’indagine economica periodica). I ricercatori hanno confrontato i dati sui decessi per qualsiasi causa e li hanno confrontati con quelli dell’anno precedente, sottolineando anche che in un Paese come l’India, ancora in via di sviluppo e con una popolazione di oltre un miliardo di persone, pure prima della pandemia non venivano registrati tutti i decessi. (segue) (Res)