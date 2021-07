© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam: si è aperta la prima sessione parlamentare della nuova legislatura - Si è aperta oggi la sessione inaugurale della nuova Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale, dopo le elezioni di maggio. La prima sessione della 15ma legislatura si chiuderà il 31 luglio, con una durata inferiore al previsto a causa della situazione epidemiologica: inizialmente, infatti, i lavori erano stati programmati fino al 5 agosto. I deputati e il personale si sono sottoposti a due test del coronavirus, il primo una settimana fa e il secondo un paio di giorni fa. L’87 per cento dei parlamentari (circa 435) ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Il presidente dell’Assemblea, Vuong Dinh Hue, e il segretario generale del Partito comunista, Nguyen Phu Trọng, hanno tenuto i discorsi di apertura. La nuova Assemblea è il risultato delle elezioni del 23 maggio. Oltre che per eleggere i 500 deputati per il mandato 2021-2026, si è votato anche per i Consigli popolari a tutti i livelli amministrativi, 3.726 membri. (Res)