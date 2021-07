I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Moratti, Regione chiederà un aumento dei parametri per definizione zone - Aumentare il tetto delle terapie intensive al 15 per cento e quello dei ricoveri al 20 per cento. È questa la richiesta che Regione Lombardia porterà in conferenza Stato-Regioni come parametri per la zona gialla. Lo ha annunciato Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, intervenuta a termine di un sopralluogo della nuova ala del Policlinico. "Nella conferenza che avremo a brevissimo, la Regione porterà la richiesta di un aumento rispetto a quello che è stato previsto fino a ora in cabina di regia per modificare i parametri da zona a zona" ha dichiarato Moratti. (segue) (Rem)