I fatti del giorno - Milano (2)

- Vaccini: Bernardo, obbligo per medici, libertà di pensiero per altri e no ad under 12 - Vaccini obbligatori per medici e per chi è a contatto con il pubblico, libertà di pensiero per gli altri e no agli under 12. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, intervenendo a Timeline Sky rispondendo alla domanda se lui, come medico, non si senta a disagio in una coalizione i cui due terzi hanno posizioni quantomeno ambigue sui vaccini. “Io ritengo che i vaccini debbano essere obbligatori per i medici e alcune categorie che stanno a contatto con il pubblico - ha detto Bernardo - non solo per sé stessi, ma anche per gli altri. Poi ci deve essere una libertà di pensiero, ma sicuramente sotto i 12 anni non si possono eseguire perché i dati scientifici non lo permettono. Io credo che ognuno, con le proprie sensibilità, faccia sì che questa coalizione sia molto, molto solida”. (segue) (Rem)