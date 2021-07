I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caso Lfc: Scillieri minacciato per testimonianza nel processo Barachetti - È stato sentito oggi, come testimone nel processo a carico dell'imprenditore Francesco Barachetti nell'ambito della compravendita del capannone di Cormano -, Michele Scillieri, l'ex commercialista di fiducia del Carroccio che, nel caso Lombardia Film Commission, ha patteggiato tre anni e quattro mesi. Alla domanda del procuratore aggiunto Eugenio Fusco in merito a un'eventuale emissione di false fatture a favore della Lega, Scillieri ha riferito di aver ricevuto "minacce e intimidazioni" in seguito alla sua testimonianza dello scorso primo luglio. Si tratterebbe di minacce "fisiche, epistolari e telefoniche" da parte di anonimi che, come ha raccontat,o sarebbero cominciate nel periodo della scorsa udienza e per le quali lui stesso avrebbe presentato tre denunce. Visibilmente turbato, Scillieri ha riferito che "ci sono dei motivi per cui non sono assolutamente tranquillo", per poi spiegare le intimidazioni subite. (segue) (Rem)