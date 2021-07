Sardegna: tragedia a Quartu, uomo si getta dal quarto piano e colpisce una donna con un bambino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 56 anni, affetto da crisi depressive, si è lanciato dal quarto piano della sua abitazione colpendo una donna di 35 anni che passava sul marciapiede sottostante con il passeggino nel quale era seduto il figlio di otto mesi. L'uomo è morto sul colpo mentre la donna, è rimasta ferita alla caviglia ed è stata trasportata in stato di choc al Policlinico di Monserrato. La tragedia si è verificata a Quartu Sant'Elena. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Carabinieri della compagnia cittadina, i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Il bambino, per fortuna, è rimasto illeso. (Rsc)