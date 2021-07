Sociale: ok unanime Assemblea capitolina al regolamento sugli Oepa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 28 voti favorevoli, all'unanimità, l'Assemblea capitolina ha approvato una delibera a prima firma della presidente M5s della commissione Scuola, Teresa Zotta, che prevede nell'ambito del regolamento per gli operatori che offrono assistenza agli alunni con disabilità nelle scuole comunali "un percorso graduale che possa portare alla cosidetta stabilizzazione", ha spiegato Zotta. Il documento inserisce un articolo nel regolamento del servizio Oepa che "non modifica la natura stessa del regolamento ma amplia le prospettiva - ha aggiunto Zotta -. L'assessore al Personale Antonio De Santis ha previsto la figura dell'Oepa" nelle assuzioni "con un percorso graduale che possa portare alla cosiddetta stabilizzazione, il servizio in ogni caso deve essere reso, è tra quelli obbligatori che Roma Capitale deve erogare". (Rer)