Sociale: Fassina (SpR), bene svolta su Oepa, ora lo stesso per altri lavoratori essenziali

- La delibera a prima firma della presidente M5s della commissione Scuola, Teresa Zotta, sugli Oepa e che prevede nell'ambito del regolamento per gli operatori che offrono assistenza agli alunni con disabilità nelle scuole comunali un percorso graduale che possa portare alla stabilizzazione "è evidente che non risolve il problema, ma apre un varco in discontinuità. Non ci saranno assunzioni a settembre. Il risultato però è stato ottenuto grazie alla determinazione dei diretti interessati". Lo ha detto il consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, intervenendo in Aula Giulio Cesare. "Considero questa delibera un atto di svolta, determina una discontinuità rispetto a un quarto di secolo di politiche sciagurate e di esternalizzazione di servizi fondamentali - ha aggiunto -. I servizi di sostegno educativo nelle scuole, verso le bambine e i bambini con problemi particolari, sono spesso forniti da pseudo cooperative che sfruttano il lavoro con retribuzioni indecenti per il personale specializzato che le svolge, con discontinuità nell'erogazione dell'assistenza - ha sottolineato -. Una delibera di iniziativa popolare è stata bocciata lo scorso anno, insensibilmente. Questa delibera non è meno prescrittiva di quella. In ogni caso, questo principio, deve valere anche per altri servizi fondamentali, mi riferisco ai servizi nelle scuole svolti dalle lavoratrici e dai lavoratori di Multiservizi, quelli della manutenzione in tanti ambiti e ai servizi esternalizzati per il ciclo dei rifiuti. Oggi diamo un segnale in controtendenza, si apra un'altra stagione nei diritti costituzionali fondamentali tra cui il diritto a una formazione e istruzione adeguata. Stiamo definendo - ha concluso - le condizioni per internalizzare i lavoratori". (Rer)