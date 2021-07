Sociale: De Priamo (Fd'I), su Oepa primo passo ma servizio demolito in questi 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera a prima firma della presidente M5s della commissione Scuola, Teresa Zotta, sugli Oepa e che prevede nell'ambito del regolamento per gli operatori che offrono assistenza agli alunni con disabilità nelle scuole comunali un percorso graduale che possa portare alla stabilizzazione "non ci convince, lascia molte perplessità ma noi manteniamo la posizione avuta in questi mesi. Sappiamo che è un impegno importante ed esprimiamo un voto favorevole, pur ritenendo che ci debba essere una visione di sistema". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, intervenendo in Assemblea capitolina sulla proposta di delibera presentata dalla maggioranza. "Riconosciamo che questo personale - ha aggiunto - non è messo nelle condizioni di poter svolgere bene il lavoro che è chiamato a compiere, quindi pensiamo che un voto contrario sia un passo indietro, la delibera non fa tanti passi avanti ma sentiamo di voler dare un contributo a un servizio che in questi anni è stato demolito. Noi siamo pronti a ricostruire, questa delibera non è la panacea ma almeno non fa un altro passo indietro". De Priamo è intervenuto in Aula in vece del consigliere Francesco Figliomeni che in questo momento sta presiedendo la seduta in qualità di vicepresidente al posto del presidente Marcello De Vito. (Rer)